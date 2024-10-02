В Польше заработал рекрутинговый центр Украинского легиона

В польском городе Люблин в День защитников и защитниц заработал рекрутинговый центр Украинского легиона в Польше.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на информированных собеседников в Министерстве обороны Украины, передает "Европейская правда".

В то же время официально оборонное ведомство эту информацию еще не комментирует.

Также факт открытия рекрутингового центра подтверждает и официальная страница Украинского легиона.

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Там можно найти информацию о том, что желающие записаться могут это сделать, подав заявку прямо на сайте или обратиться по адресу центра.

На сайте Украинского легиона говорится, что это первое добровольческое подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное из украинцев, проживающих за рубежом.

Также акцентируется, что вступление в Украинский легион осуществляется исключительно на добровольных началах с подписанием контракта.

Само подразделение формируется на территории Польши, обучение проводят инструкторы НАТО на полигонах стран-партнеров.

Объявление совпало с визитом министра иностранных дел Андрея Сибиги в Польшу, где он участвовал в Варшавском форуме по безопасности и встретился с рядом польских чиновников.

Напомним, 2 октября глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество украинцев, которые согласились в Украинский легион в Польше, оказалось крайне малым.

В то же время в июле на полях саммита НАТО в Вашингтоне глава Сикорский сказал, что в ряды легиона зарегистрировались уже несколько тысяч украинцев.

Но впоследствии, в сентябре, журналисты сообщили, что Украинский легион до сих пор остается "идеей на бумаге".