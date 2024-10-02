У Лісабоні застрелили трьох людей, підозрювані втекли

Невідомі нападники застрелили двох чоловіків і жінку в незаможному районі Лісабона вдень у середу, 2 жовтня, а потім втекли з місця злочину пішки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Стрілянина сталася в районі Пенья-де-Франка – старому робітничому районі Лісабона.

"Я можу підтвердити, що три людини були застрелені, а підозрювані, троє чоловіків, втекли", – повідомило Reuters джерело в португальській поліції.

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Воно додало, що поки рано говорити про мотиви вбивств. Але кілька португальських ЗМІ повідомили, що двох жертв застрелили в голову.

Подібні вбивства є рідкістю в Португалії, яка вважається однією з найбезпечніших країн світу. У Світовому індексі спокою (Global Peace Index) за 2024 рік вона посідає сьоме місце.

Водночас в останні роки кількість насильницьких злочинів у Португалії зростає, свідчить національна статистика.

На початку вересня із португальської в’язниці суворого режиму втекли п’ятеро в’язнів.