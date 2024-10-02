В Лиссабоне застрелили трех человек, подозреваемые сбежали

Неизвестные нападавшие застрелили двух мужчин и женщину в небогатом районе Лиссабона днем в среду, 2 октября, а затем скрылись с места преступления пешком.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Стрельба произошла в районе Пенья-де-Франка – старом рабочем районе Лиссабона.

"Я могу подтвердить, что три человека были застрелены, а подозреваемые, трое мужчин, скрылись", – сообщил Reuters источник в португальской полиции.

Реклама:

Он добавил, что пока рано говорить о мотивах убийств. Но несколько португальских СМИ сообщили, что двух жертв застрелили в голову.

Подобные убийства являются редкостью в Португалии, которая считается одной из самых безопасных стран мира. В Мировом индексе спокойствия (Global Peace Index) за 2024 год она занимает седьмое место.

В то же время в последние годы количество насильственных преступлений в Португалии растет, свидетельствует национальная статистика.

В начале сентября из португальской тюрьмы строгого режима сбежали пятеро заключенных.