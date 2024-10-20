Німецькі ліві, що борються за політичне життя, обрали нових лідерів

Ліва партія Німеччини (Die Linke), яка в останні роки бореться за виживання, обрала двох нових лідерів – журналістку Інес Швердтнер та колишнього депутата парламенту Яна ван Акена.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Швердтнер була обрана 79,8% голосів, а ван Акен – 88%.

Швердтнер народилася у Вердау в Саксонії у 1989 році – в рік падіння Берлінського муру. Вона працювала журналісткою, була співзасновницею та головною редакторкою соціалістичного журналу "Якобін".

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У своїй заявочній промові в суботу Швердтнер наполягала на тому, що ліві все ще є "силою солідарності" в Німеччині. Вона закликала до створення партії, "яка може змінити життя на краще" і яка представляє "простих людей".

Німецькі лівопопулісти, відомі сильними проросійськими сентиментами, останніми роками зіткнулися з посиленням позицій ультраправих у своєму традиційному осередку – східних землях.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" затьмарила Ліву партію своєю суворою антиміграційою позицією. У той самий час ліві потерпають від внутрішньопартійних розбіжностей.

Одна з найвідоміших членів партії, Сара Вагенкнехт, вийшла з неї минулого року, щоб заснувати нову популістську антиімміграційну партію під своїм ім'ям.

Вагенкнехт забрала з собою значну частину парламентської фракції, що призвело до втрати лівими офіційного статусу в нижній палаті німецького парламенту. Крім того, партія Вагенкнехт також наростила позиції на сході Німеччини.

Ці невдачі змусили лідерів партії Джанін Вісслер і Мартіна Ширдевана піти у відставку в серпні. Минулого місяця ліві також зазнали важких поразок на регіональних виборах у східних землях Німеччини.