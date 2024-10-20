Немецкие левые, борющиеся за политическую жизнь, выбрали новых лидеров

Левая партия Германии (Die Linke), которая в последние годы борется за выживание, выбрала двух новых лидеров – журналистку Инес Швердтнер и бывшего депутата парламента Яна ван Акена.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Швердтнер была избрана 79,8% голосов, а ван Акен – 88%.

Швердтнер родилась в Вердау в Саксонии в 1989 году – в год падения Берлинской стены. Она работала журналисткой, была соучредителем и главным редактором социалистического журнала "Якобин".

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В своей заявочной речи в субботу Швердтнер настаивала на том, что левые все еще являются "силой солидарности" в Германии. Она призвала к созданию партии, "которая может изменить жизнь к лучшему" и которая представляет "простых людей".

Немецкие левопопулисты, известные сильными пророссийскими сентиментами, в последние годы столкнулись с усилением позиций ультраправых в своем традиционном очаге – восточных землях.

Ультраправая "Альтернатива для Германии" затмила Левую партию своей строгой антимиграционной позицией. В то же время левые страдают от внутрипартийных разногласий.

Одна из самых известных членов партии, Сара Вагенкнехт, вышла из нее в прошлом году, чтобы основать новую популистскую антииммиграционную партию под своим именем.

Вагенкнехт забрала с собой значительную часть парламентской фракции, что привело к потере левыми официального статуса в нижней палате немецкого парламента. Кроме того, партия Вагенкнехт также нарастила позиции на востоке Германии.

Эти неудачи заставили лидеров партии Джанин Висслер и Мартина Ширдевана уйти в отставку в августе. В прошлом месяце левые также потерпели тяжелые поражения на региональных выборах в восточных землях Германии.