С 20 по 22 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит Турцию для проведения переговоров на высоком уровне по ключевым вопросам украинско-турецкого сотрудничества.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".

В Анкаре запланированы переговоры главы Сибиги, который был послом в Турции в течение 5 лет, с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, министром национальной обороны Яшаром Гюлером и министром торговли Омером Болатом.

В фокусе будет расширение двустороннего сотрудничества в политической, экономической, оборонно-промышленной и культурно-гуманитарной сферах, свобода мореплавания в Черном море и Черноморская безопасность.

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Особое внимание переговоров будет уделено "плану победы", интеграции Украины в НАТО и "формуле мира".

В Стамбуле Сибига проведет ряд переговоров и посетит оборонно-промышленную выставку "SAHA EXPO 2024", где проведет отдельные встречи с турецкими оборонными компаниями.

В ходе визита состоятся важные встречи министра с украинской и крымскотатарской общинами Турции.

Министр посетит Стамбульский университет, где пообщается с преподавателями и студентами кафедры украинского языка и литературы, обсудит возможности расширения академического сотрудничества и поддержки изучения украинского языка в Турции.

Напомним, в сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты и другие государства НАТО не хотят видеть Украину членом Альянса и Турция примет их позицию во внимание.