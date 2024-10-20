Розшукуваний у Молдові бізнесмен проголосував у Лондоні і виклав фото бюлетеня

Скандальний молдовський бізнесмен В'ячеслав Платон, якого розшукують у Молдові, проголосував на президентських виборах у Великій Британії, після чого виклав фото бюлетеня у мережі, що заборонено робити молдовським законодавством.

Про це повідомило видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

У соцмережах з'явилося відео з Платоном, зняте біля виборчої дільниці в Лондоні. На кадрах видно, що у черзі на дільницю він встиг посваритися з іншими громадянами, які прийшли проголосувати.

Бізнесмену нагадали, що в Молдові проти нього заведено кілька кримінальних справ, на що той відповів, що все це брехня. У підсумку поліцейським довелося втрутитися і пригрозити забрати бізнесмена у відділок, щоб припинити скандал.

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Пізніше Платон виклав фото бюлетеня, хоча, згідно із законодавством Молдови, робити це заборонено. На фото видно, що бізнесмен проголосував за Наталю Морарь, яка балотується в президенти, і з якою у нього спільна дитина.

"З криками, але я проголосував за людей. Зокрема й за тих, хто заблукав. Прости їм господи, бо не розуміють, що творять!", – підписав він фото бюлетеня.

У Молдові Платон проходить обвинуваченим у кількох кримінальних справах. За інформацією прокуратури, у 2011 році бізнесмен створив і очолив злочинну організацію "Ландромат", яка діяла в Молдові, Україні, Росії та інших країнах. Організація відмивала гроші через молдовський банк, а також банки і фінансові установи Росії та Литви.

У 2016 році Платона затримали в Україні, після чого Печерський суд виніс рішення про його арешт і екстрадицію до Молдови.

Крім цього, Платон – головний фігурант справи про виведення грошей зі страхових компаній Asito, Мoldasig і Alliance Insurance Group. У 2017 році бізнесмена засудили до 12 років позбавлення волі.

У 2019 році Вища судова палата повернула справу про виведення грошей зі страхових компаній на перегляд до Апеляційної палати, а та, зі свого боку, до суду першої інстанції. Водночас суди скасували покарання, призначене Платону в цій справі.

Паралельно з цим 2020 року за ініціативою прокуратури відправили на перегляд і справу Платона про шахрайство в Banca de Economii, а Платона випустили з в'язниці. Генпрокурор Олександр Стояногло, який зараз балотується на виборах, та якого підтримує проросійська опозиція, тоді підкреслив, що справжнім бенефіціаром 869 млн леїв, виведених із BEM, був інший олігарх-утікач Володимир Плахотнюк. У червні 2021 року суд повністю виправдав Платона у справі BEM.

Про настрої у Молдові перед виборами ми писали у статті "Від українців до гагаузів: хто та чому формує основу підтримки Кремля у Молдові".