Разыскиваемый в Молдове бизнесмен проголосовал в Лондоне и выложил фото бюллетеня

Скандальный молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, которого разыскивают в Молдове, проголосовал на президентских выборах в Великобритании, после чего выложил фото бюллетеня в сети, что запрещено делать молдавским законодательством.

Об этом сообщило издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В соцсетях появилось видео с Платоном, снятое возле избирательного участка в Лондоне. На кадрах видно, что в очереди на участок он успел поссориться с другими гражданами, которые пришли проголосовать.

Бизнесмену напомнили, что в Молдове против него заведено несколько уголовных дел, на что тот ответил, что все это ложь. В итоге полицейским пришлось вмешаться и пригрозить забрать бизнесмена в участок, чтобы прекратить скандал.

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Позже Платон выложил фото бюллетеня, хотя, согласно законодательству Молдовы, делать это запрещено. На фото видно, что бизнесмен проголосовал за Наталью Морарь, которая баллотируется в президенты, и с которой у него общий ребенок.

"С криками, но я проголосовал за людей. В том числе и за тех, кто заблудился. Прости им господи, потому что не понимают, что творят!", – подписал он фото бюллетеня.

В Молдове Платон проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. По информации прокуратуры, в 2011 году бизнесмен создал и возглавил преступную организацию "Ландромат", которая действовала в Молдове, Украине, России и других странах. Организация отмывала деньги через молдавский банк, а также банки и финансовые учреждения России и Литвы.

В 2016 году Платона задержали в Украине, после чего Печерский суд вынес решение о его аресте и экстрадиции в Молдову.

Кроме этого, Платон – главный фигурант дела о выводе денег из страховых компаний Asito, МоІԁаѕіг и Alliance Insurance Group. В 2017 году бизнесмена приговорили к 12 годам лишения свободы.

В 2019 году Высшая судебная палата вернула дело о выводе денег из страховых компаний на пересмотр в Апелляционную палату, а та, в свою очередь, в суд первой инстанции. В то же время суды отменили наказание, назначенное Платону в этом деле.

Параллельно с этим в 2020 году по инициативе прокуратуры отправили на пересмотр и дело Платона о мошенничестве в Banca de Economii, а Платона выпустили из тюрьмы. Генпрокурор Александр Стояногло, который сейчас баллотируется на выборах, и которого поддерживает пророссийская оппозиция, тогда подчеркнул, что настоящим бенефициаром 869 млн леев, выведенных из BEM, был другой олигарх-беглец Владимир Плахотнюк. В июне 2021 года суд полностью оправдал Платона по делу BEM.

О настроениях в Молдове перед выборами мы писали в статье "От украинцев до гагаузов: кто и почему формирует основу поддержки Кремля в Молдове".