Біля Канарських островів врятували із човна понад 230 мігрантів

У неділю, 20 жовтня, понад 230 мігрантів були врятовані з хиткого човна біля Канарських островів Іспанії.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані берегової охорони, передає "Європейська правда".

Як зазначили рятувальники, у човні знаходилися 231 людина, включно з 14 жінками та трьома дітьми.

Рятувальники акцентували – це найбільша кількість людей, врятованих з одного човна біля острова Гран-Канарія в 2024 році.

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Зазначається, що іспанська берегова охорона взяла на буксир дерев'яний човен, коли виявила мігрантів неподалік від головного порту Гран-Канарії.

За даними уряду, з січня по 15 жовтня близько 32 878 мігрантів подолали небезпечний маршрут на човнах із Західної Африки до Канарських островів, що на 39,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нещодавно президент уряду Канарських островів Фернандо Клавіхо заявив, що регіональна виконавча влада розглядає можливість подачі судового позову проти іспанської держави у зв'язку з тим, що Мадрид нібито відмовився від своїх зобов'язань спробувати вирішити серйозну міграційну кризу.

Своєю чергою іспанський уряд заявив, що працює над розробкою тимчасового "стратегічного плану" для пом'якшення гострої міграційної кризи на Канарських островах та в іспанському анклаві Сеута в Північній Африці.