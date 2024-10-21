Возле Канарских островов спасли с лодки более 230 мигрантов

В воскресенье, 20 октября, более 230 мигрантов были спасены из шаткой лодки возле Канарских островов Испании.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные береговой охраны, передает "Европейская правда".

Как отметили спасатели, в лодке находились 231 человек, включая 14 женщин и трех детей.

Спасатели акцентировали – это наибольшее количество людей, спасенных с одной лодки у острова Гран-Канария в 2024 году.

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Отмечается, что испанская береговая охрана взяла на буксир деревянную лодку, когда обнаружила мигрантов неподалеку от главного порта Гран-Канарии.

По данным правительства, с января по 15 октября около 32 878 мигрантов преодолели опасный маршрут на лодках из Западной Африки до Канарских островов, что на 39,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В тот же день тысячи людей протестовали на курортах испанских Канарских островов против чрезмерного туризма, который, по их словам, вытесняет местное население с рынка жилья.

В этом году зависимая от туризма Испания стала свидетелем ряда протестов против чрезмерного туризма в Барселоне и других популярных местах отдыха, таких как Майорка и Малага.

Региональное правительство Канарских островов разработало проект закона, который, как ожидается, будет принят в этом году, чтобы ужесточить правила краткосрочной аренды после жалоб местных жителей.

Канарские острова решили бороться с арендой жилья для туристов после того, как количество частных арендаторов резко возросло в последние годы.