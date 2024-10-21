У Німеччині закликають розширити повноваження спецслужб на тлі підвищеної загрози терактів

Очільник Офісу захисту конституції у німецькій землі Тюрингія закликав розширити повноваження спецслужб щодо прослуховування на тлі підвищеної терористичної загрози.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Заклик від керівника Офісу захисту конституції у Тюрингії Стефана Крамера пролунав після зірваного нападу на посольство Ізраїлю, який готував виходець із Лівії і про плани якого німецькі правоохоронці довідались від іноземних колег. Чоловіка, прихильника терористичного угруповання ІДІЛ, затримали у суботу неподалік Берліна.

"Вкотре джерелом важливої інформації стала іноземна розвідка, і цього разу це було дуже критично. Це свідчить, що гарна і довірлива міжнародна співпраця справді працює. Але також це показує, що нам настав час ґрунтовно поговорити про повноваження німецьких спецслужб щодо збору інформації та зробити висновки", – заявив він.

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Посадовець закликав німецьких політиків дати силовикам необхідні інструменти для того, щоб вони могли краще виявляти загрози.

"Не має бути такого, що ми залежні від інформації від колег, і при цьому не можемо на повну силу використовувати наші власні спроможності… Одного разу інформація від партнерських служб може надійти надто пізно", – наголосив Крамер.

За даними ЗМІ, чоловік, який планував напад на посольство Ізраїлю, в'їхав до Німеччини в листопаді 2022 року і подавав заявку на отримання притулку. Йому відмовили, але після того так і не видворили його з країни.



