В Германии призывают дать больше полномочий спецслужбам на фоне роста угрозы терактов

Глава Офиса по защите конституции в немецкой земле Тюрингия призвал расширить полномочия спецслужб по прослушиванию на фоне повышенной террористической угрозы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Призыв от руководителя Офиса по защите конституции в Тюрингии Стефана Крамера прозвучал после сорванного нападения на посольство Израиля, которое готовил выходец из Ливии и о планах которого немецкие правоохранители узнали от иностранных коллег. Мужчину, сторонника террористической группировки ИГИЛ, задержали в субботу недалеко от Берлина.

"В который раз источником важной информации стала иностранная разведка, и на этот раз это было очень критично. Это свидетельствует, что хорошее и доверительное международное сотрудничество действительно работает. Но также это показывает, что нам пора основательно поговорить о полномочиях немецких спецслужб по сбору информации и сделать выводы", – заявил он.

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Чиновник призвал немецких политиков дать силовикам необходимые инструменты для того, чтобы они могли лучше выявлять угрозы.

"Не должно быть такого, что мы зависимы от информации от коллег, и при этом не можем в полную силу использовать наши собственные возможности... Однажды информация от партнерских служб может поступить слишком поздно", – подчеркнул Крамер.

По данным СМИ, мужчина, который планировал нападение на посольство Израиля, въехал в Германию в ноябре 2022 года и подавал заявку на получение убежища. Ему отказали, но после этого так и не выдворили его из страны.