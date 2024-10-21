СМИ: Представитель США приедет в Ливан для разговора о прекращении огня с Израилем

США могут провести переговоры с официальными лицами Ливана о прекращении огня с Израилем, для этого спецпредставитель США прибудет в Бейрут.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных собеседников.

Как утверждают собеседники журналистов, спецпредставитель США Амос Хохштейн прибудет 21 октября в ливанскую столицу.

Заметим, что издание Axios со ссылкой на данные двух официальных лиц США и двух официальных лиц Израиля писало, что накануне визита Израиль передал Белому дому план дипломатического решения войны с ливанской "Хезболлой".

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Этот документ Хохштейн якобы получил еще 17 октября от министра стратегических вопросов Израиля Рона Дермера.

В этом документе, как утверждают собеседники, всего два требования:

сохранить право ЦАХАЛ на наземные операции в Южном Ливане, чтобы у Израиля были гарантии того, что "Хезболла" не перевооружится и не восстановит свою военную инфраструктуру вблизи границы.

сохранить контроль и свободу действий Воздушных сил Израиля над территорией Ливана.

В то же время неназванный представитель США отметил, что Ливан и международное сообщество вряд ли примут условия Израиля.

Накануне сообщалось, что США расследуют обнародование вероятной информации разведки США о планах Израиля принять меры в ответ на действия Ирана.

А в понедельник, 21 октября, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американские военные доставили свою передовую противоракетную систему THAAD в Израиль.

Это произошло на фоне того, что 1 октября Иран запустил около 200 баллистических ракет в сторону Израиля в ответ на убийство лидеров поддерживаемых Тегераном боевиков в Ливане. После чего Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями из-за масштабной ракетной атаки на Израиль.