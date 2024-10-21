В ЄС відповіли, чи варто державам проводити референдуми щодо вступу в Євросоюз

Після референдуму в Молдові, де прихильники руху до ЄС перемогли з тільки мінімальною перевагою, у Єврокомісії прокоментували, чи варто державам, які хочуть приєднатися до Союзу, проводити аналогічні всенародні опитування.

Про це на брифінгу у понеділок заявив речник Європейської комісії Ерік Мамер, повідомляє "Європейська правда".

Журналіст попросив Мамера поділитись оцінкою комісії, оскільки, за словами представника ЗМІ, як показує практика, часто організація таких референдумів приводить до неочікуваних результатів.

"Це запитання, на яке неможливо відповісти у загальних рисах. Я думаю, що кожна країна повинна вирішувати, що є найкращим для неї у дуже конкретному контексті", – сказав речник Єврокомісії.

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"Одна річ, яка, як на мене, є абсолютно зрозумілою, – ми повинні бути спроможними продовжувати проводити вибори та референдуми у демократичному світі. Наші дії повинні гарантувати, щоб ці вибори та референдуми могли і надалі відбуватись за сприятливих умов", – додав речник.

У ЄС поки офіційно не коментують результати референдуму та першого туру виборів у Молдові, однак нагадують про умови безпрецедентного втручання Росії, у яких пройшла виборча кампанія.

Дані молдовської ЦВК після підрахунку 99,46% голосів виборців підтвердили позитивну відповідь громадян Молдови на конституційному референдумі щодо вступу в ЄС – проте із дуже незначним відривом.

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