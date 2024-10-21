В ЕС ответили, стоит ли государствам проводить референдумы о вступлении в Евросоюз

После референдума в Молдове, где сторонники движения в ЕС победили с только минимальным перевесом, в Еврокомиссии прокомментировали, стоит ли странам, желающим присоединиться к Союзу, проводить аналогичные всенародные опросы.

Об этом на брифинге в понедельник заявил представитель Европейской комиссии Эрик Мамер, сообщает "Европейская правда".

Журналист попросил Мамера поделиться оценкой комиссии, поскольку, по словам представителя СМИ, как показывает практика, часто организация таких референдумов приводит к неожиданным результатам.

"Это вопрос, на который невозможно ответить в общих чертах. Я думаю, что каждая страна должна решать, что лучше для нее в очень конкретном контексте", – сказал представитель Еврокомиссии.

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"Одна вещь, которая, на мой взгляд, абсолютно понятна, – мы должны быть способны продолжать проводить выборы и референдумы в демократическом мире. Наши действия должны гарантировать, чтобы эти выборы и референдумы могли и в дальнейшем происходить при благоприятных условиях", – добавил представитель.

В ЕС пока официально не комментируют результаты референдума и первого тура выборов в Молдове, однако напоминают об условиях беспрецедентного вмешательства России, в которых прошла избирательная кампания.

Данные молдовской ЦИК после подсчета 99,46% голосов избирателей подтвердили положительный ответ граждан Молдовы на конституционном референдуме по вступлению в ЕС – однако с очень незначительным отрывом.

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