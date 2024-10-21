Єврокомісарка з Данії, яка йде з посади, виключила повернення в політику

Європейська комісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер в автобіографічній книзі, яка незабаром вийде у продаж, виключила повернення до політики в рідній Данії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Перш ніж почати роботу в Єврокомісії у 2014 році, Вестагер була лідером Соціал-ліберальної партії Данії та обіймала посаду міністерки економіки та внутрішніх справ з 2011 по 2014 рік, а також була віцепрем'єр-міністеркою.

В інтерв’ю історику та письменнику Мортену Мьоллеру, який написав її біографію "Світ Вестагер", данська єврокомісарка зазначила, що "не планує балотуватися на посаду" в Данії.

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Вона вже намагалась обійняти посаду президентки Європейського інвестиційного банку наприкінці 2023 року, але програла в конкурсі.

Відомо, що з 2025 року Вестагер очолить наглядову раду Технічного університету Данії.

Її наступником у новому складі Єврокомісії стане міністр розвитку та глобальної кліматичної політики Данії Дан Йоргенсен. Він має отримати менш впливову посаду комісара з енергетики і житлових питань.