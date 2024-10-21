Уходящий еврокомиссар из Дании исключила возвращение в политику

Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер в автобиографической книге, которая вскоре выйдет в продажу, исключила возвращение в политику в родной Дании.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Прежде чем начать работу в Еврокомиссии в 2014 году, Вестагер была лидером Социал-либеральной партии Дании и занимала должность министра экономики и внутренних дел с 2011 по 2014 год, а также была вице-премьер-министром.

В интервью историку и писателю Мортену Мьоллеру, который написал ее биографию "Мир Вестагер", датский еврокомиссар отметила, что "не планирует баллотироваться на должность" в Дании.

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Она уже пыталась занять должность президента Европейского инвестиционного банка в конце 2023 года, но проиграла в конкурсе.

Известно, что с 2025 года Вестагер возглавит наблюдательный совет Технического университета Дании.

Ее преемником в новом составе Еврокомиссии станет министр развития и глобальной климатической политики Дании Дан Йоргенсен. Он должен получить менее влиятельную должность комиссара по энергетике и жилищным вопросам.