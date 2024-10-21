В Италии провели серию арестов по подозрению в торговле людьми

В понедельник итальянские власти объявили об аресте 13 предполагаемых членов сети, занимавшейся торговлей людьми из стран Ближнего Востока и Южной Азии в Италию и Францию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Подозреваемых, которые имеют иракское, пакистанское и афганское гражданство, арестовали в воскресенье в нескольких итальянских городах, в частности Болонье, Риме и Милане. Их подозревают в преступном сговоре и отмывании денег.

Как указано, следователи вышли на след "преступной организации, базирующейся в Турции и Ираке, с филиалами в Италии, Франции и Греции, целью которой была организация переправки нелегальных мигрантов".

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Мигранты прибыли из таких стран, как Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан, Сирия и Ливан, вплоть до побережья Калабрии.

Сообщается, что у организации есть сеть, которые приютили прибывших в городе Кротоне и купили билеты на поезд или автобус, чтобы доставить их к франко-итальянской границе, где контрабандисты помогли им пересечь ее через город Вентимилья.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, для которой борьба с нелегальной иммиграцией является одним из приоритетов, приветствовала аресты и заявила, что ее правительство "решительно настроено ликвидировать эти преступные сети и положить конец незаконной торговле людьми".

Мелони также заявила, что ее правительство работает над тем, чтобы немедленно принять положения для разблокирования соглашения с Албанией об отправке туда искателей убежища после решения суда.

Албания имеет соглашение с Италией о приеме беженцев в специальные центры содержания, которые построила Италия, чтобы помочь Риму сдержать нелегальную миграцию. Она уже привлекла внимание других западных стран, которые стремятся сдержать все большее количество мигрантов, прибывающих из Африки и Ближнего Востока.

Правозащитные группы выразили обеспокоенность тем, что Италия передает свои международные обязательства на "аутсорсинг", но итальянский премьер Джорджия Мелони отвергает эту критику.