ЗМІ: США розслідують імовірні порушення прав людини підрозділом армії Ізраїлю

Держдепартамент США проводить перевірку підрозділу Армії оборони Ізраїлю, що відповідає за охорону ув'язнених із Гази, щодо ймовірних порушень прав людини.

Про це виданню Axios розповіли американські посадовці, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначається у публікації, результат перевірки може мати наслідки для американської допомоги Ізраїлю, оскільки закон від 1997 року забороняє надавати іноземну допомогу та навчальні програми Міністерства оборони США іноземним підрозділам безпеки, армії та поліції, які, за достовірними відомостями, скоїли порушення прав людини.

Кілька членів підрозділу під назвою "Force 100" постали перед судом в Ізраїлі за ймовірне сексуальне насильство над палестинським ув'язненим у таборі Сде Тейман, який правозахисні організації прозвали "ізраїльським Гуантанамо".

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Кілька повідомлень в ізраїльській і міжнародній пресі були присвячені ймовірним порушенням прав людини в Сде Тейман, який використовують як місце утримання бойовиків ХАМАС, обвинувачених у причетності до терактів 7 жовтня, і для допитів палестинців, заарештованих у Газі.

Якщо в результаті перевірки Держдепартаменту буде встановлено, що підрозділ скоїв порушення прав людини, його можуть внести до "чорного списку" і позбавити можливості отримувати військову допомогу або навчання від США.

Американський посадовець сказав, що у США є меморандум про взаєморозуміння з Ізраїлем, який зобов'язує їх координувати свої дії з ізраїльтянами щодо такої перевірки.

Він підкреслив, що Держдепартамент поки що не ухвалив жодних рішень і не зробив остаточних висновків щодо підрозділу.

Два ізраїльські посадовці повідомили Axios, що минулого тижня посольство США в Єрусалимі зв'язалося з Міністерством закордонних справ Ізраїлю і передало список запитань, що стосуються кількох випадків ймовірних порушень прав людини членами "Force 100".

За їхніми словами, посольство США дало зрозуміти, що ці запитання є частиною перевірки.

За даними ЗМІ, США можуть провести переговори з офіційними особами Лівану щодо припинення вогню з Ізраїлем, а для цього спецпредставник США прибуде до Бейруту.

Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон у розмові з ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньягу закликав "якнайшвидше встановити режим припинення вогню" в Лівані.