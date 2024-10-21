СМИ: США расследуют вероятные нарушения прав человека подразделением армии Израиля

Госдепартамент США проводит проверку подразделения Армии обороны Израиля, отвечающего за охрану заключенных из Газы, относительно возможных нарушений прав человека.

Об этом изданию Axios рассказали американские чиновники, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается в публикации, результат проверки может иметь последствия для американской помощи Израилю, поскольку закон от 1997 года запрещает предоставлять иностранную помощь и учебные программы Министерства обороны США иностранным подразделениям безопасности, армии и полиции, которые, по достоверным сведениям, совершили нарушения прав человека.

Несколько членов подразделения под названием "Force 100" предстали перед судом в Израиле за предполагаемое сексуальное насилие над палестинским заключенным в лагере Сде Тейман, который правозащитные организации прозвали "израильским Гуантанамо".

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Несколько сообщений в израильской и международной прессе были посвящены предполагаемым нарушениям прав человека в Сде Тейман, который используется как место содержания боевиков ХАМАС, обвиняемых в причастности к терактам 7 октября, и для допросов палестинцев, арестованных в Газе.

Если в результате проверки Госдепартамента будет установлено, что подразделение совершило нарушения прав человека, его могут внести в "черный список" и лишить возможности получать военную помощь или обучение от США.

Американский чиновник сказал, что у США есть меморандум о взаимопонимании с Израилем, который обязывает их координировать свои действия с израильтянами относительно такой проверки.

Он подчеркнул, что Госдепартамент пока не принял никаких решений и не сделал окончательных выводов относительно подразделения.

Два израильских чиновника сообщили Axios, что на прошлой неделе посольство США в Иерусалиме связалось с Министерством иностранных дел Израиля и передало список вопросов, касающихся нескольких случаев возможных нарушений прав человека членами "Force 100".

По их словам, посольство США дало понять, что эти вопросы являются частью проверки.

По данным СМИ, США могут провести переговоры с официальными лицами Ливана о прекращении огня с Израилем, а для этого спецпредставитель США прибудет в Бейрут.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху призвал "как можно быстрее установить режим прекращения огня" в Ливане.