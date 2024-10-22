ЄС привітав результати референдуму в Молдові й засудив російське втручання

Євросоюз привітав результати референдуму у Молдові щодо вступу країни у ЄС, на якому прихильники євроінтеграції перемогли з мінімальною перевагою, та засудив втручання Росії у кампанію.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву опублікував 22 жовтня головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель від імені ЄС.

У ній похвалили владу Молдови за організацію процесу волевиявлення згідно з демократичними стандартами.

"ЄС вітає результати референдуму. Громадяни Молдови зробили історичний вибір пов’язати своє майбутнє з Європейським Союзом, попри масштабне втручання та гібридну кампанію, яку провадила Росія та її поплічники для підриву демократичного голосування. Ці голоси відображають прагнення мирного, незалежного, демократичного і процвітаючого майбутнього для Молдови", – йдеться у заяві.

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ЄС засудив російське втручання у передвиборчу кампанію та референдум у Молдові та пообіцяв і надалі підтримувати Молдову у зміцненні стійкості та на її євроінтеграційному шляху.

Президент Франції Емманюель Макрон у своїй реакції на референдум відзначив, що російська дезінформація не похитнула рішучості молдован. Схожою заявою відреагували США.

МЗС Румунії засудило втручання Росії у молдовські вибори та єврореферендум.

Нагадаємо, прихильники ЄС виграли референдум у Молдові з відривом у 13 596 голосів. Цей результат забезпечила діаспора, натомість мешканці Молдови переважно виступили проти зближення країни з ЄС.

Про те, що спричинило такий результат, читайте у статті Молдова проти Європи. Як "перемога" Санду на виборах перетворилася на катастрофу.