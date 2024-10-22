Дебати між Санду і Стояногло можуть відбутися цього тижня

Штаби двох кандидатів у президенти Молдови Маї Санду та Александра Стояногло, які вийшли у другий тур, обговорюють умови проведення дебатів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Передвиборчий штаб кандидата від проросійської Партії соціалістів Александра Стояногло визначився з телеведучим, який виступить модератором на дебатах із Санду. Глава кабінету чинного президента Адріан Белуцел розповів, що команда Стояногло запропонувала модерувати дебати журналісту і телеведучому Георге Гонце.

За словами Белуцела, дебати можуть відбутися 24 або 25 жовтня.

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"Наша команда запропонувала організувати дебати в студії національного телебачення, проте представники опонента відмовилися від цієї ідеї і запропонували провести їх поза телеканалами. Ми погодилися", – розповів Белуцел.

"Пізніше ми запропонували незалежного модератора – експерта, якого ми узгодимо з представниками громадянського суспільства. Вони запропонували залучити двох модераторів, і ми погодилися – не має значення, буде один, два, чи три модератори. Важливе саме проведення дебатів, а не те, хто їх вестиме", – додав він.

"Ми приймаємо їхні умови. Ми переконані, що громадянам якомога швидше потрібні дебати, і їхнє проведення важливіше за умови їхньої організації", – уточнив Белуцел.

Георге Гонца підтвердив виданню, що команда Стояногло запропонувала йому стати модератором на майбутніх дебатах, і він погодився. Нагадаємо, Санду запропонувала Стояногло провести дебати цього тижня.

Після обробки 99,64% протоколів Санду отримала 42,37% голосів, а висуванець проросійської Партії соціалістів Молдови Александр Стояногло – 26,02%. Це означає, що відбудеться другий тур президентських виборів.

Другий тур президентських виборів у Молдові пройде 3 листопада.

Детальніше читайте: Молдова проти Європи. Як "перемога" Санду на виборах перетворилася на катастрофу.