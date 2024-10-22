Дебаты между Санду и Стояногло могут состояться на этой неделе

Штабы двух кандидатов в президенты Молдовы Майи Санду и Александра Стояногло, которые вышли во второй тур, обсуждают условия проведения дебатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Предвыборный штаб кандидата от пророссийской Партии социалистов Александра Стояногло определился с телеведущим, который выступит модератором на дебатах с Санду. Глава кабинета действующего президента Адриан Белуцел рассказал, что команда Стояногло предложила модерировать дебаты журналисту и телеведущему Георге Гонце.

По словам Белуцела, дебаты могут состояться 24 или 25 октября.

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"Наша команда предложила организовать дебаты в студии национального телевидения, однако представители оппонента отказались от этой идеи и предложили провести их вне телеканалов. Мы согласились", – рассказал Белуцел.

"Позже мы предложили независимого модератора – эксперта, которого мы согласуем с представителями гражданского общества. Они предложили привлечь двух модераторов, и мы согласились – не имеет значения, будет один, два или три модератора. Важно именно проведение дебатов, а не то, кто их будет вести", – добавил он.

"Мы принимаем их условия. Мы убеждены, что гражданам как можно скорее нужны дебаты, и их проведение важнее условия их организации", – уточнил Белуцел.

Георге Гонца подтвердил изданию, что команда Стояногло предложила ему стать модератором на предстоящих дебатах, и он согласился. Напомним, Санду предложила Стояногло провести дебаты на этой неделе.

После обработки 99,64% протоколов Санду получила 42,37% голосов, а выдвиженец пророссийской Партии социалистов Молдовы Александр Стояногло – 26,02%. Это означает, что состоится второй тур президентских выборов.

Второй тур президентских выборов в Молдове пройдет 3 ноября.

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