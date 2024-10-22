У Британії зіткнулись два поїзди: один загиблий, 15 постраждалих
Новини — Вівторок, 22 жовтня 2024, 15:13 —
У Великій Британії напередодні увечері сталось зіткнення двох поїздів, внаслідок чого загинув один пасажир, ще 15 осіб постраждали.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Інцидент трапився у Середньому Уельсі поблизу села Лланбрайнмейр. Зіткнення відбулось недалеко від пропускної петлі, де один поїзд повинен зупинитися, а інший – продовжувати рух на низькій швидкості.
Судячи з усього, поїзд, який мав зупинитися, не зміг цього зробити, однак зіткнення сталось на низькій швидкості, тож жоден з поїздів не зійшов з рейок.
Поліція на місці події підтвердила загибель однієї особи. Ще 15 осіб були госпіталізовані з травмами, загрози їхньому життю немає.
За словами поліції, всі інші пасажири були евакуйовані з обох поїздів.
Про причини аварії не повідомляють, розслідування інциденту триває.
Раніше у вересні пасажири іншого експреса сполученням Тур – Париж застрягли у дорозі на додаткові п'ять годин через підозрілий багаж.
А у Брюсселі собака-втікач спричинив затримки і скасування десятків поїздів.