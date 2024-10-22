В Британии столкнулись два поезда: один погибший, 15 пострадавших

В Великобритании накануне вечером произошло столкновение двух поездов, в результате чего погиб один пассажир, еще 15 человек пострадали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Инцидент произошел в Среднем Уэльсе возле села Лланбрайнмейр. Столкновение произошло недалеко от пропускной петли, где один поезд должен остановиться, а другой – продолжать движение на низкой скорости.

Судя по всему, поезд, который должен был остановиться, не смог этого сделать, однако столкновение произошло на низкой скорости, поэтому ни один из поездов не сошел с рельсов.

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Sky News

Полиция на месте происшествия подтвердила гибель одного человека. Еще 15 человек были госпитализированы с травмами, угрозы их жизни нет.

По словам полиции, все остальные пассажиры были эвакуированы из обоих поездов.

О причинах аварии не сообщается, расследование инцидента продолжается.

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