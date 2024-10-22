Швеція дасть Блінкену і Столтенбергу лицарські звання за їхню роль у вступі країни в НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен і колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг, отримають лицарське звання у Швеції за їхню роль у створенні умов для вступу скандинавської країни в Альянс.

Про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, якого цитує AP, повідомляє "Європейська правда".

Крім Блінкена і Столтенберга, Королівський орден Полярної зірки також отримають колишня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін і колишній міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.

Цей шведський орден вручається іноземним громадянам та особам без громадянства "за екстраординарні зусилля в ім'я інтересів Швеції".

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"Ці нагороди – вираження нашої величезної вдячності за зусилля цих людей у зв'язку з членством Швеції в НАТО", – заявив Крістерссон.

Швеція завершила процес вступу до НАТО у березні 2024 року після близько 200 років нейтралітету.

Нещодавно повідомляли, що Швеція готова взяти на себе командування передовими сухопутними військами НАТО, які розмістять у Фінляндії, ці підрозділи відповідатимуть за операції мирного часу.

Крім того, у жовтні стало відомо, що з 2025 року шведські військові долучаться до спільних сил НАТО на суходолі, морі й у повітрі. Уряд завершив роботу над відповідним законопроєктом і вносить його до Риксдагу.