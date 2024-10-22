Швеция даст Блинкену и Столтенбергу рыцарские звания за их роль во вступлении страны в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, получат рыцарское звание в Швеции за их роль в создании условий для вступления скандинавской страны в Альянс.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, которого цитирует AP, сообщает "Европейская правда".

Кроме Блинкена и Столтенберга, Королевский орден Полярной звезды также получат бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин и бывший министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Этот шведский орден вручается иностранным гражданам и лицам без гражданства "за экстраординарные усилия во имя интересов Швеции".

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"Эти награды – выражение нашей огромной благодарности за усилия этих людей в связи с членством Швеции в НАТО", – заявил Кристерссон.

Швеция завершила процесс вступления в НАТО в марте 2024 года после около 200 лет нейтралитета.

Недавно сообщалось, что Швеция готова взять на себя командование передовыми сухопутными войсками НАТО, которые разместят в Финляндии, эти подразделения будут отвечать за операции мирного времени.

Кроме того, в октябре стало известно, что с 2025 года шведские военные присоединятся к совместным силам НАТО на суше, море и в воздухе. Правительство завершило работу над соответствующим законопроектом и вносит его в Риксдаг.