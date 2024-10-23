У Лукашенко определили дату "выборов" президента в 2025 году

У Лукашенко решили назначить "президентские выборы" в Беларуси на 26 января 2025 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило государственное информагентство БЕЛТА.

На заседании Палаты представителей Беларуси решили провести голосование 26 января 2025 года.

Глава ЦИК Беларуси на этом заседании заявил, что комиссия готова к организации голосования, и отметил, что президентские выборы будут "логическим завершением формирования всех властных институтов на основе обновленного конституционного законодательства".

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Речь идет об изменениях по итогам "конституционного референдума" в феврале 2022 года.

Как известно, после фальсифицированных выборов в августе 2020 года Лукашенко жестко подавил многотысячные протесты белорусов. С тех пор в стране нет реальной оппозиции и заблокирована работа независимых СМИ, оппоненты режима или заключены в тюрьму, или находятся в изгнании.

Напомним, в конце сентября Лукашенко вслед за Путиным "пугал" Запад ядерным оружием и рассказывал о "красных линиях".

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