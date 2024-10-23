У Німеччині росіянину висунули звинувачення у вбивстві двох українських військових

Росіянину, який навесні смертельно поранив ножем двох українських військових у Німеччині, які відновлювалися після операцій, висунули звинувачення у вбивстві.

Про це із посиланням на дані прокуратури повідомляє агентство AP, передає "Європейська правда".

57-річний підозрюваний, ім'я якого не розголошується відповідно до німецьких правил конфіденційності, був заарештований незабаром після того, як він завдав ножових поранень українським військовим у невеликому баварському містечку Мурнау 27 квітня.

Прокуратура Мюнхена заявила, що підозрюваний і дві жертви були знайомі з попередніх зустрічей. У день завдання ножових поранень троє чоловіків випивали разом і сперечалися про ситуацію в Україні, в результаті чого, як зазначили у прокуратурі, "обвинувачений відчув, що його національна гордість була зачеплена".

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Підозрюваний "вирішив вбити двох українців, які перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння, несподіваним нападом" та приніс ніж зі своєї сусідньої квартири, розповіли правоохоронці.

Один з українців був убитий відразу, а інший помер пізніше від отриманих поранень.

Прокуратура заявила, що "як прихильник перебільшеного російського націоналізму, (підозрюваний) беззастережно підтримує російську загарбницьку війну проти України".

У прокуратурі розповіли, що двоє українців були доставлені до Німеччини на лікування після поранень, отриманих на війні. Вони були прооперовані в лікарні в Мурнау і відновлювалися в цьому місті та були значно "фізично обмежені" після операцій.

Як повідомляла "ЄвроПравда", інформація про двох чоловіків з тяжкими пораненнями у Мурнау надійшла близько 17:20 у суботу, 27 квітня. На час приїзду медиків один із них вже помер. Другий, що теж мав тяжкі поранення, невдовзі помер у лікарні.

Тоді 57-річному росіянину обрали запобіжний захід. За даними ЗМІ, він був у стані алкогольного сп'яніння.