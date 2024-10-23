В Германии россиянину выдвинули обвинения в убийстве двух украинских военных

Россиянину, который весной смертельно ранил ножом двух украинских военных в Германии, которые восстанавливались после операций, предъявили обвинение в убийстве.

Об этом со ссылкой на данные прокуратуры сообщает агентство AP, передает "Европейская правда".

57-летний подозреваемый, имя которого не разглашается в соответствии с немецкими правилами конфиденциальности, был арестован вскоре после того, как он нанес ножевые ранения украинским военным в небольшом баварском городке Мурнау 27 апреля.

Прокуратура Мюнхена заявила, что подозреваемый и две жертвы были знакомы по предыдущим встречам. В день нанесения ножевых ранений трое мужчин выпивали вместе и спорили о ситуации в Украине, в результате чего, как отметили в прокуратуре, "обвиняемый почувствовал, что его национальная гордость была задета".

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Подозреваемый "решил убить двух украинцев, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, неожиданным нападением" и принес нож из своей соседней квартиры, рассказали правоохранители.

Один из украинцев был убит сразу, а другой скончался позже от полученных ранений.

Прокуратура заявила, что "как сторонник преувеличенного русского национализма, (подозреваемый) безоговорочно поддерживает российскую захватническую войну против Украины".

В прокуратуре рассказали, что двое украинцев были доставлены в Германию на лечение после ранений, полученных на войне. Они были прооперированы в больнице в Мурнау и восстанавливались в этом городе и были значительно "физически ограничены" после операций.

Как сообщала "ЕвроПравда", информация о двух мужчинах с тяжелыми ранениями в Мурнау поступила около 17:20 в субботу, 27 апреля. На время приезда медиков один из них уже умер. Второй, который тоже имел тяжелые ранения, вскоре скончался в больнице.

Тогда 57-летнему россиянину избрали меру пресечения. По данным СМИ, он был в состоянии алкогольного опьянения.