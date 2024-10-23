У Франції розділились думки щодо депутата, якого спіймали на купівлі наркотиків

Французькі політики глибоко розділилися в думках щодо долі депутата Енді Кербрата, якого минулого тижня спіймали на купівлі синтетичних наркотиків, і щодо того, чи повинно це стати приводом для його відставки.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Кербрат, член ліворадикальної партії "Нескорена Франція", визнав ці факти у вівторок, перепросивши у своїх виборців і пояснивши своє вживання наркотиків "особистими проблемами і психологічною вразливістю".

34-річний депутат також заявив, що "боротиметься зі своєю залежністю" і "дотримуватиметься протоколу лікування", перш ніж відновить парламентську діяльність.

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Ліві депутати прийняли аргументи Кербрата, зокрема лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меленшон висловив свою "дуже дружню підтримку" боротьбі із залежністю.

Представниця "Зелених" Сандрін Руссо сказала журналістам, що не вважає, що Кербрат повинен піти у відставку.

За її словами, люди, які вживають синтетичні наркотики, часто "вразливі" і "іноді мають психологічні проблеми".

Однак інші категорично не згоді з цими аргументами.

Зокрема, очільник МВС Франції Бруно Ретайо закликав Кербрата "усвідомити наслідки своїх дій".

"Депутат зобов'язаний подавати приклад. У той час як наркозлочинність панує у Франції, супроводжуючись процесією насильства, неприпустимо бачити законодавця, який купує синтетичні наркотики у вуличного дилера", – зазначив міністр.

Законодавець від партії "Республіканці" Лоран Якобеллі сказав, що, хоча Кербрат, можливо, потребує лікування, "він насамперед винен, оскільки порушив закон, і для людини, яка має ці закони писати, це досить соромно".

Нагадаємо, протягом 2023 року на території Бундестагу зафіксували 326 підозрюваних у скоєнні кримінальних злочинів.