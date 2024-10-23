Во Франции разделились мнения по поводу депутата, пойманного на покупке наркотиков
Французские политики глубоко разделились во мнениях по поводу судьбы депутата Энди Кербрата, которого на прошлой неделе поймали на покупке синтетических наркотиков, и того, должно ли это стать поводом для его отставки.
Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".
Кербрат, член леворадикальной партии "Непокоренная Франция", признал эти факты во вторник, извинившись перед избирателями и объяснив свое употребление наркотиков "личными проблемами и психологической уязвимостью".
34-летний депутат также заявил, что "будет бороться со своей зависимостью" и "придерживаться протокола лечения", прежде чем возобновит парламентскую деятельность.
Левые депутаты приняли аргументы Кербрата, в частности, лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меленшон выразил свою "очень дружественную поддержку" борьбе с зависимостью.
Представительница "Зеленых" Сандрин Руссо сказала журналистам, что не считает, что Кербрат должен уйти в отставку.
По ее словам, люди, употребляющие синтетические наркотики, часто "уязвимы" и "иногда имеют психологические проблемы".
Однако другие категорически не согласны с этими аргументами.
В частности, глава МВД Франции Брюно Ретайо призвал Кербрата "осознать последствия своих действий".
"Депутат обязан подавать пример. В то время как наркопреступность царит во Франции, сопровождаясь процессией насилия, недопустимо видеть законодателя, который покупает синтетические наркотики у уличного дилера", – отметил министр.
Законодатель от партии "Республиканцы" Лоран Якобелли сказал, что, хотя Кербрат, возможно, нуждается в лечении, "он прежде всего виноват, поскольку нарушил закон, и для человека, который должен эти законы писать, это довольно стыдно".
Напомним, в течение 2023 года на территории Бундестага зафиксировали 326 подозреваемых в совершении уголовных преступлений.