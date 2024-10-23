В Турции произошел теракт у здания аэрокосмической компании: есть погибшие и раненые

В Турции в среду произошел взрыв возле помещения аэрокосмической и оборонной компании TUSAS, который считают атакой террориста-смертника: есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление главы турецкого МВД Али Ерликая, информирует "Европейская правда".

По словам турецкого министра, в результате нападения несколько человек погибли или были ранены. Он не привел конкретных данных.

SHA

По сообщениям турецких СМИ, взрыв мог быть вызван террористом-смертником. За взрывом последовала стрельба.

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На место происшествия были направлены силы безопасности, кареты скорой помощи и пожарные.

Сотрудники компании были выведены в безопасное место.

TUSAS производит самолеты, вертолеты, а также беспилотные летательные аппараты. В частности, компания производит детали для крупнейшего пассажирского самолета в мире Airbus A380 и военного транспортного самолета Airbus A400M.

Сообщалось, что вечером 15 октября в южном пригороде Стокгольма произошел сильный взрыв у входа в дом, задержан подозреваемый – несовершеннолетний парень.

Кроме того, на северо-востоке Англии в городе Ньюкасл взорвался дом, в результате чего погиб ребенок, еще шесть человек пострадали.