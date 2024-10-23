Блінкен: Ізраїль має перетворити військовий успіх в Газі на стратегічний

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Ізраїль перетворити свій військовий успіх у Газі на "тривалий стратегічний успіх".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву американського держсекретаря наводить телеканал CNN.

За словами Блінкена, Ізраїль досягнув більшості своїх стратегічних цілей в Газі, знищивши значну частину військового потенціалу ХАМАС, що відкриває шлях до довготривалого припинення конфлікту.

"Залишилося зробити дві речі: повернути заручників додому і завершити війну з розумінням того, що буде далі", – сказав він.

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Вбивство лідера ХАМАСу Ях'ї Сінвара створює "реальну можливість" для повернення ізраїльських заручників, вважає Блінкен.

Він додав, що Сінвар "був головною перешкодою" для потенційної угоди про звільнення заручників.

Говорячи про гуманітарну ситуацію в Газі, Блінкен зазначив, що був досягнутий певний прогрес, "але потрібно зробити ще більше".

Держсекретар також наголосив на необхідності уникнення ширшого конфлікту в регіоні, закликавши Ізраїль знизити напруженість у відносинах з "Хезболлою" в Лівані.

Блінкен раніше заявив, що відповідь Ізраїлю на ракетний обстріл Ірану 1 жовтня не повинна призвести до більшої ескалації.

Напередодні стало відомо, що Федеральне бюро розслідувань почало розслідування ймовірного витоку секретних документів розвідки США після того, як у мережі з’явились дані про потенційні плани Ізраїлю щодо атаки на Іран у відповідь на ракетний обстріл 1 жовтня.