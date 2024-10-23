Блинкен: Израиль должен превратить военный успех в Газе в стратегический

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль превратить свой военный успех в Газе в "длительный стратегический успех".

Как сообщает "Европейская правда", заявление американского госсекретаря приводит телеканал CNN.

По словам Блинкена, Израиль достиг большинства своих стратегических целей в Газе, уничтожив значительную часть военного потенциала ХАМАС, что открывает путь к долговременному прекращению конфликта.

"Осталось сделать две вещи: вернуть заложников домой и завершить войну с пониманием того, что будет дальше", – сказал он.

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Убийство лидера ХАМАСа Яхьи Синвара создает "реальную возможность" для возвращения израильских заложников, считает Блинкен.

Он добавил, что Синвар "был главным препятствием" для потенциального соглашения об освобождении заложников.

Говоря о гуманитарной ситуации в Газе, Блинкен отметил, что был достигнут определенный прогресс, "но нужно сделать еще больше".

Госсекретарь также подчеркнул необходимость избежания более широкого конфликта в регионе, призвав Израиль снизить напряженность в отношениях с "Хезболлой" в Ливане.

Блинкен ранее заявил, что ответ Израиля на ракетный обстрел Ирана 1 октября не должен привести к большей эскалации.

Также стало известно, что накануне Федеральное бюро расследований начало расследование возможной утечки секретных документов разведки США после того, как в сети появились данные о потенциальных планах Израиля по атаке на Иран в ответ на ракетный обстрел 1 октября.