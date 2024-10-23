Спецслужби Латвії просять розслідувати ймовірне шпигунство на користь РФ з боку двох осіб

Служба державної безпеки (СДБ) Латвії просить прокуратуру розпочати кримінальне переслідування проти двох осіб – за збір відомостей, що не підлягають розголошенню, з метою передання їх РФ.

Про це повідомляє LSM з посиланням на заяву латвійської СДБ, інформує "Європейська правда".

Кримінальний процес було розпочато 2 травня – у зв'язку зі збором інформації, що не підлягає розголошенню, з метою подальшого передання іншій країні або іноземній організації.

У рамках кримінального процесу СДБ провела слідчі дії за кількома адресами в Ризі та її околицях.

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Зібрана під час слідства інформація свідчить, що підозрювані незаконно збирали і передавали РФ закриті відомості про інших осіб, які перебувають в ув'язненні в Латвії за підозрою в шпигунстві.

Один із підозрюваних є громадянином Латвії, якого раніше вже звинувачували у шпигунстві на користь РФ. Проти другого підозрюваного раніше кримінальних процесів не було.

До обох підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Нагадаємо, на початку жовтня співробітники Служби держбезпеки Латвії затримали громадянина країни, підозрюваного в публічному прославлянні та виправданні тероризму.

Також нещодавно у Центральній в'язниці Риги помер Олег Бурак, який відбував 15-річний тюремний термін за шпигунство на Росію.