Спецслужбы Латвии просят расследовать вероятный шпионаж в пользу РФ со стороны двух человек

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии просит прокуратуру начать уголовное преследование против двух человек – за сбор сведений, не подлежащих разглашению, с целью передачи их РФ.

Об этом сообщает сообщает LSM со ссылкой на заявление латвийской СГБ, информирует "Европейская правда".

Уголовный процесс был начат 2 мая – в связи со сбором информации, не подлежащей разглашению, с целью дальнейшей передачи другой стране или иностранной организации.

В рамках уголовного процесса СГБ провела следственные действия по нескольким адресам в Риге и ее окрестностях.

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Собранная в ходе следствия информация свидетельствует, что подозреваемые незаконно собирали и передавали РФ закрытые сведения о других лицах, находящихся в заключении в Латвии по подозрению в шпионаже.

Один из подозреваемых является гражданином Латвии, которого ранее уже обвиняли в шпионаже в пользу РФ. Против второго подозреваемого ранее уголовных процессов не было.

К обоим подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В начале октября сотрудники Службы госбезопасности Латвии задержали гражданина страны, подозреваемого в публичном прославлении и оправдании терроризма.

Также недавно в Центральной тюрьме Риги умер Олег Бурак, отбывавший 15-летний тюремный срок за шпионаж на Россию.