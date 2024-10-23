СМИ: Нидерланды установят пограничный контроль для борьбы с миграцией

Ключевые партии правительственной коалиции Нидерландов – ультраправая Партия свободы и консервативная Народная партия за свободу и демократию – достигли компромисса относительно пакета мер по сдерживанию нелегальной миграции.

Об этом стало известно телеканалу RTL Nieuws, передает "Европейская правда".

Компромиссное соглашение, которое также поддержало нидерландское правительство, предусматривает отмену бессрочного убежища для прибывших, сокращение срока действия вида на жительство с пяти до трех лет, а также репатриацию части мигрантов в Сирию.

Другим ключевым нововведением, по информации RTL Nieuws, является введение пограничного контроля с ноября – по аналогии с Германией.

Реклама:

Кроме того, предлагается ограничить право на воссоединение семей мигрантов, задержание искателей убежища без документов и ускоренную процедуру депортации в случае осуждения за уголовные преступления.

Объявление так называемого национального кризисного состояния в связи с миграцией, что было требованием Партии свободы, в плане не предусмотрено.

Пакет мер, который еще официально не был объявлен, должен быть формально одобрен правительством Нидерландов и обеими палатами парламента, прежде чем вступит в силу.

Ультраправые в Нидерландах ранее настаивали на более жестких мерах для противодействия нелегальной миграции, угрожая в противном случае выйти из правительственной коалиции.