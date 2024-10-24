Турция после теракта в Анкаре ударила по курдам в Ираке и Сирии

Турецкие военно-воздушные силы ударили по позициям боевиков Курдской рабочей партии в Ираке и Сирии.

Об этом сообщило Министерство обороны страны, передает "Европейская правда".

Как сообщило оборонное ведомство, воздушная операция проведена "с целью устранения террористических нападений на наш народ и силы безопасности".

В результате авиаударов, как утверждает Анкара, было уничтожено 32 цели, которые принадлежали террористам.

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Многих боевиков удалось нейтрализовать с минимальным риском для гражданского населения и окружающей среды, заявили в Минобороны Турции и заверили, что операция будет продолжаться.

"Во время этих операций были приняты все меры предосторожности, чтобы не нанести вред невинному гражданскому населению, дружественным элементам, историческим и культурным ценностям и окружающей среде", – добавило турецкое оборонное ведомство.

Напомним, в среду, 23 октября, произошел теракт возле штаб-квартиры компании Turkish Aerospace Industries в Кахраманказане, что примерно в 28 км от Анкары.

СМИ ранее сообщили, что нападение совершили трое террористов. Глава МВД Турции Али Ерликая утверждал, что двое из них были нейтрализованы.

Вечером сообщалось, что в результате теракта погибли пять человек.