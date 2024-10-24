Турция после теракта в Анкаре ударила по курдам в Ираке и Сирии
Новости — Четверг, 24 октября 2024, 08:12 —
Турецкие военно-воздушные силы ударили по позициям боевиков Курдской рабочей партии в Ираке и Сирии.
Об этом сообщило Министерство обороны страны, передает "Европейская правда".
Как сообщило оборонное ведомство, воздушная операция проведена "с целью устранения террористических нападений на наш народ и силы безопасности".
В результате авиаударов, как утверждает Анкара, было уничтожено 32 цели, которые принадлежали террористам.
#Urgent– Rojava Post (@Rojava_Post) October 23, 2024
The Turkish occupation bombed the city of Kobani.
#Rojava_Post pic.twitter.com/z3iqXcS5PL
Многих боевиков удалось нейтрализовать с минимальным риском для гражданского населения и окружающей среды, заявили в Минобороны Турции и заверили, что операция будет продолжаться.
"Во время этих операций были приняты все меры предосторожности, чтобы не нанести вред невинному гражданскому населению, дружественным элементам, историческим и культурным ценностям и окружающей среде", – добавило турецкое оборонное ведомство.
📌Bir terör devleti Türkiye.– Mᴇᴄɪᴅ (@Mecidcalayir) October 23, 2024
📌Bahaneler ile sivil insanları bombalıyor.
Tel Rıfat
Kobani
Rojava
Barıştan anladıkları bu.#NATO#un#turkiyebirterorulkesi@realDonaldTrump@KamalaHarris@EmmanuelMacronpic.twitter.com/WP2Ylv2Bpl
Напомним, в среду, 23 октября, произошел теракт возле штаб-квартиры компании Turkish Aerospace Industries в Кахраманказане, что примерно в 28 км от Анкары.
СМИ ранее сообщили, что нападение совершили трое террористов. Глава МВД Турции Али Ерликая утверждал, что двое из них были нейтрализованы.
Вечером сообщалось, что в результате теракта погибли пять человек.