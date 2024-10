Турция после теракта в Анкаре ударила по курдам в Ираке и Сирии

Турецкие военно-воздушные силы ударили по позициям боевиков Курдской рабочей партии в Ираке и Сирии.

Об этом сообщило Министерство обороны страны, передает "Европейская правда".

Как сообщило оборонное ведомство, воздушная операция проведена "с целью устранения террористических нападений на наш народ и силы безопасности".

В результате авиаударов, как утверждает Анкара, было уничтожено 32 цели, которые принадлежали террористам.

#Urgent

The Turkish occupation bombed the city of Kobani.



#Rojava_Post pic.twitter.com/z3iqXcS5PL