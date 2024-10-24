Зеленский намекнул, что приглашение РФ на Саммит мира зависит от реализации "плана победы"

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что приглашение России как участницы Саммита мира зависит от реализации предложенного им "план победы", поскольку до того Москва не будет действительно заинтересована договариваться.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление из видеообращения к участникам парламентского саммита "Крымской платформы" в Риге приводит "Интерфакс-Украина".

Зеленский намекнул, что привлечение России к Саммиту мира зависит от того, когда будет реализован украинский "план победы".

Президент акцентировал, что в плане есть "все необходимое" для того, чтобы лишить Россию любых альтернатив, на которые она сейчас рассчитывает, кроме справедливого мира.

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"Когда и если План победы будет полностью реализован, мы увидим Россию на саммите, мы увидим реализованную формулу, мы увидим полностью восстановленную действенность целей и принципов устава ООН", – сказал Зеленский.

"Россия уклоняется от настоящей дипломатии и не хочет возвращать украденное, но нужно заставлять их делать это", – отметил президент.

Напомним, ранее в октябре Зеленский заявил, что подготовка к организации следующего Саммита мира должна завершиться в начале ноября, но сама дата саммита пока неизвестна.

Президент объяснял, что озвученный "план победы" задуман как "мостик" к следующему Саммиту мира, и его цель - создать те условия, при которых будет возможно реализовать пункты из "формулы мира".

В последние месяцы украинские чиновники неоднократно говорили о том, что на следующий Саммит мира должен быть приглашен представитель России.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что этот шаг не следует трактовать как начало переговоров с РФ, и призвал не настраиваться заранее, что второй саммит должен стать финальным.