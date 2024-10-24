У Румунії підліток на чужому авто спричинив ДТП з автобусом: двоє загиблих

У Румунії сталася смертельна аварія за участі пасажирського автобуса та легковика, за кермом якого був неповнолітній хлопець.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Аварія сталась у темний час доби на території жудця Гунедоара на заході країни. Легкове авто на великій швидкості врізалося у пасажирський автобус, у якому були громадяни інших країн, що приїхали на заробітки.

З репортажу Digi24

Водій легковика загинув на місці, а його пасажир згодом помер у лікарні. Загалом госпіталізували 21 людину, у тому числі водія автобуса. Постраждалі пасажири автобуса – громадяни Індії, Пакистану і Шрі-Ланки.

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Водій за кермом легкового автомобіля виявився 17-річним хлопцем, що не мав водійського посвідчення. Разом з ним у машині був 45-річний чоловік, але не родич.

За першими висновками слідства, автомобіль належав родичу 17-річного і хлопець або його супутник взяв ключі та поїхав без відома власника.

Нагадаємо, раніше цього місяця у Польщі сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса, в якому перебували громадяни України.

У Німеччині на початку жовтня у зіткненні двох автобусів постраждали пів сотні людей.