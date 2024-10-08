У німецькому Регенсбурзі у зіткненні двох автобусів постраждали пів сотні людей

Близько 50 людей постраждали внаслідок серйозної аварії між двома автобусами на мосту в німецькому місті Регенсбург.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

П'ятеро пасажирів отримали важкі поранення, але зараз їхньому життю нічого не загрожує.

фото NEWS5 / Sebastian Pieknik

Інші пасажири отримали "деякі серйозні поранення, а більшість – легкі", повідомляє поліція. За словами представника поліції, близько 45 осіб були доставлені до найближчих лікарень.

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Згідно з повідомленнями, два автобуси рухалися на південь по мосту Нібелунгів через Дунай приблизно о 17:15, коли сталося зіткнення. Водія заднього автобуса довелося деблокувати з кабіни – за словами представника поліції, він отримав травми, небезпечні для життя.

Поліція спочатку не надала жодної інформації про причини аварії. Зараз слідчі намагаються з'ясувати обставини ДТП за допомогою експерта.

Понад 300 співробітників екстрених служб – в тому числі, за словами представника поліції, близько 30 поліцейських, близько 110 пожежників і близько 170 рятувальників, а також рятувальний гелікоптер – були на місці аварії в понеділок.

Спочатку міст Нібелунгів був перекритий в обох напрямках, що призвело до перебоїв у русі в районі міста Регенсбург. Пізно ввечері рух у північному напрямку було відкрито, але протилежна смуга поки що залишалася закритою для проведення очисних робіт.

Як повідомлялося, 30 людей отримали поранення в результаті аварії автобуса в Дрездені у понеділок вранці.

Наприкінці серпня під час зіткнення двох трамваїв у польському Гданську постраждали сім людей.