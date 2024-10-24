В Румынии подросток на чужом авто спровоцировал ДТП с автобусом: двое погибших

В Румынии произошла смертельная авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, за рулем которой был несовершеннолетний парень.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Авария произошла в темное время суток на территории жудца Гунедоара на западе страны. Легковое авто на большой скорости врезалось в пассажирский автобус, в котором были граждане других стран, приехавшие на заработки.

Из репортажа Digi24

Водитель легковика погиб на месте, а его пассажир впоследствии скончался в больнице. Всего госпитализировали 21 человека, в том числе водителя автобуса. Пострадавшие пассажиры автобуса – граждане Индии, Пакистана и Шри-Ланки.

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Водитель за рулем легкового автомобиля оказался 17-летним парнем, не имевшим водительского удостоверения. Вместе с ним в машине был 45-летний мужчина, но не родственник.

По первым выводам следствия, автомобиль принадлежал родственнику 17-летнего и парень или его спутник взял ключи без ведома владельца.

Напомним, ранее в этом месяце в Польше произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились граждане Украины.

В Германии в начале октября в столкновении двух автобусов пострадали полсотни человек.