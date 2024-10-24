Іспанського шеф-кухаря заарештували за ймовірний напад на клієнта, який відправив їжу назад

Іспанська поліція заарештувала шеф-кухаря популярного ресторану на середземноморському острові Ібіца після того, як він нібито напав на німецького відвідувача, який поскаржився на якість їжі і відправив страву назад на кухню.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву Цивільної гвардії країни, передає "Європейська правда".

Як розповіли правоохоронці, шеф-кухар, 37-річний громадянин Іспанії, кинувся до столу 72-річного відвідувача та почав агресивно кричати, коли почув його скаргу про те, що страва була не такою, як він замовив, і подана в поганому стані.

Потім він нібито штовхнув клієнта з такою силою, що той впав, пошкодивши спину і шию, в той час як шеф-кухар розбив тарілку об підлогу і продовжував ображати чоловіка.

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Правоохоронці розповіли, що у потерпілого від інциденту в місцевому медичному центрі спочатку діагностували легкі синці, але через кілька днів йому знадобилася операція в лікарні через два згустки крові в грудях, які перешкоджали диханню.

Пізніше поліція заарештувала шеф-кухаря, якому було пред'явлено звинувачення в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Зазначимо, у серпні депутат Європейського парламенту Балаж Дьорффі від партії угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" оголосив про складання мандата після інциденту напідпитку. Тоді ЗМІ писали, що він під час вечірки в одному з барів Будапешта напідпитку накричав на жінку, на що її товариші відреагували бійкою.

Також влітку Сили оборони Ірландії вирішили звільнити 22-річного рядового Кахала Кротті, який уник ув’язнення після жорстокого побиття дівчини, що призвело до протестів у країні проти гендерно зумовленого насильства.