Испанского шеф-повара арестовали за предполагаемое нападение на клиента, отправившего еду обратно

Испанская полиция арестовала шеф-повара популярного ресторана на средиземноморском острове Ибица после того, как он якобы напал на немецкого посетителя, который пожаловался на качество еды и отправил блюдо обратно на кухню.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Гражданской гвардии страны, передает "Европейская правда".

Как рассказали правоохранители, шеф-повар, 37-летний гражданин Испании, бросился к столу 72-летнего посетителя и начал агрессивно кричать, когда услышал его жалобу о том, что блюдо было не таким, как он заказал, и подано в плохом состоянии.

Затем он якобы толкнул клиента с такой силой, что тот упал, повредив спину и шею, в то время как шеф-повар разбил тарелку об пол и продолжал оскорблять мужчину.

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Правоохранители рассказали, что у пострадавшего от инцидента в местном медицинском центре сначала диагностировали легкие синяки, но через несколько дней ему понадобилась операция в больнице из-за двух сгустков крови в груди, препятствовавших дыханию.

Позже полиция арестовала шеф-повара, которому было предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений.

Отметим, в августе депутат Европейского парламента Балаж Дьорффи от партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" объявил о сложении мандата после инцидента навеселе. Тогда СМИ писали, что он во время вечеринки в одном из баров Будапешта навеселе накричал на женщину, на что ее товарищи отреагировали дракой.

Также летом Силы обороны Ирландии решили уволить 22-летнего рядового Кахала Кротти, который избежал заключения после жестокого избиения девушки, что привело к протестам в стране против гендерно обусловленного насилия.