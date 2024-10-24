Bloomberg: США просять G7 розглянути санкції щодо російського паладію та титану

США звернулися до союзників з "Групи семи" з проханням розглянути можливість введення санкцій на російський паладій і титан.

Про це агентству Bloomberg стало відомо від джерела, знайомого з цим питання, повідомляє "Європейська правда".

Посадовці адміністрації Байдена обговорили цю можливість під час зустрічі заступників міністрів фінансів країни G7 у вівторок у Вашингтоні. Фінансові посадовці з усього світу зібралися в столиці США на щорічні збори Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

За словами співрозмовника, США висунули ідею стимулювати розмови про подальше придушення російської економіки.

Реклама:

Паладій є ключовим інгредієнтом комп'ютерних чіпів і каталізаторів для автомобілів, а титан використовується в різних сферах – від літаків до медичних імплантатів.

Одна з головних проблем полягає в тому, що Європа залежить від цих металів і в минулому не виявляла особливого інтересу до їхнього видобутку.

США вже внесли російський титан до чорного списку, але ці метали є ключовими компонентами і західні уряди остерігаються припиняти поставки з РФ, побоюючись потрясінь на світових ринках і руйнування ланцюжків поставок.

Західні країни вже давно не можуть визначитися зі своїм підходом до санкцій щодо металів проти Росії. У грудні ціна на паладій зросла на 12% на спекуляціях, що цей метал може стати наступним у черзі на обмеження після того, як Британія запровадила санкції на купівлю деяких російських металів.

Раніше цього року США і Британія запровадили обмеження на торгівлю російським алюмінієм, міддю і нікелем.