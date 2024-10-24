Bloomberg: США просят G7 рассмотреть санкции в отношении российского палладия и титана

США обратились к союзникам из "Группы семи" с просьбой рассмотреть возможность введения санкций на российские палладий и титан.

Об этом агентству Bloomberg стало известно от источника, знакомого с этим вопросом, сообщает "Европейская правда".

Чиновники администрации Байдена обсудили эту возможность во время встречи заместителей министров финансов страны G7 во вторник в Вашингтоне. Финансовые чиновники со всего мира собрались в столице США на ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка.

По словам собеседника, США выдвинули идею стимулировать разговоры о дальнейшем подавлении российской экономики.

Реклама:

Палладий является ключевым ингредиентом компьютерных чипов и катализаторов для автомобилей, а титан используется в различных сферах – от самолетов до медицинских имплантатов.

Одна из главных проблем заключается в том, что Европа зависит от этих металлов и в прошлом не проявляла особого интереса к их добыче.

США уже внесли российский титан в черный список, но эти металлы являются ключевыми компонентами и западные правительства остерегаются прекращать поставки из РФ, опасаясь потрясений на мировых рынках и разрушения цепочек поставок.

Западные страны уже давно не могут определиться со своим подходом к санкциям в отношении металлов против России. В декабре цена на палладий выросла на 12% на спекуляциях, что этот металл может стать следующим в очереди на ограничения после того, как Британия ввела санкции на покупку некоторых российских металлов.

Ранее в этом году США и Британия ввели ограничения на торговлю российским алюминием, медью и никелем.