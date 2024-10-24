На сьомих дострокових виборах у Болгарії чекають наднизьку явку: виборці в апатії

У неділю болгари проводять сьомі позачергові вибори за останні чотири роки, на яких очікується рекордно низька явка.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі Reuters.

Болгарія страждає від вкрай частої зміни урядів відтоді, як протести проти корупції у 2020 році допомогли повалити коаліцію, очолювану правоцентристською партією ГЄРБ.

Останні опитування, опубліковані в четвер, свідчать, що на цих виборах знову не буде явного переможця і не буде очевидних варіантів для створення повноцінної коаліції.

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Очікується, що явка виборців, яка становить близько 30%, буде найнижчою з часів падіння комунізму. Це менше, ніж понад 75% у 1990-х роках і близько 50% всього три роки тому.

Голосування завершиться о 20:00 за місцевим часом, приблизно в цей же час будуть оприлюднені результати екзит-полів. Остаточні результати будуть відомі за кілька днів.

Опитування, оприлюднене в четвер софійською соціологічною компанією Alpha Research, показало, що ГЄРБ лідирує з 26,5% голосів. Реформістська партія "Продовжуємо зміни" отримала 14,9%, а ультранаціоналістична проросійська партія "Відродження" має 14,2%.

Більшість аналітиків очікують, що якщо не буде несподіваного політичного партнерства або раптової появи об'єднуючого лідера, країна повернеться до виборчих дільниць на початку наступного року.

Останні дострокові вибори були проведені у червні 2024 року, вони не змогли призвести до формування постійного уряду.

Більше про ситуацію в країні читайте тут: Шанс зупинити "друзів Путіна": завдяки чому Болгарія зможе вийти з політичної кризи.