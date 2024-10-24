На седьмых досрочных выборах в Болгарии ожидается сверхнизкая явка: избиратели в апатии

В воскресенье болгары проводят седьмые внеочередные выборы за последние четыре года, на которых ожидается рекордно низкая явка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Reuters.

Болгария страдает от крайне частой смены правительств, с тех пор как протесты против коррупции в 2020 году помогли свергнуть коалицию, возглавляемую правоцентристской партией ГЕРБ.

Последние опросы, опубликованные в четверг, свидетельствуют, что на этих выборах снова не будет явного победителя и не будет очевидных вариантов для создания полноценной коалиции.

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Ожидается, что явка избирателей, которая составляет около 30%, будет самой низкой со времен падения коммунизма. Это меньше, чем более 75% в 1990-х годах и около 50% всего три года назад.

Голосование завершится в 20:00 по местному времени, примерно в это же время будут обнародованы результаты экзитполов. Окончательные результаты будут известны через несколько дней.

Опрос, обнародованный в четверг софийской социологической компанией Alpha Research, показал, что ГЕРБ лидирует с 26,5% голосов. Реформистская партия "Продолжаем изменения" получила 14,9%, а ультранационалистическая пророссийская партия "Возрождение" имеет 14,2%.

Большинство аналитиков ожидают, что если не будет неожиданного политического партнерства или внезапного появления объединяющего лидера, страна вернется к избирательным участкам в начале следующего года.

Последние досрочные выборы были проведены в июне 2024 года, они не смогли привести к формированию постоянного правительства.

Больше о ситуации в стране читайте здесь: Шанс остановить "друзей Путина": благодаря чему Болгария сможет выйти из политического кризиса.