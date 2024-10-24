Туск у Белграді просив Вучича приєднатись до санкцій ЄС проти Росії

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Сербії в четвер, 24 жовтня, провів переговори з її президентом Александаром Вучичем стосовно європейської інтеграції та війни Росії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Після переговорів, які тривали понад чотири з половиною години, Вучич подякував Туску за "дуже важливі повідомлення" про рух Сербії до Європейського Союзу, які "дали нам нову надію".

Своєю чергою польський прем'єр підкреслив, що майбутнє розширення ЄС має охопоювати Сербію, "тому що без Сербії не існує повноцінного ЄС", й анонсував, що під час польського головування в Раді ЄС "розширення, зокрема майбутня співпраця з Сербією, буде в центрі моєї уваги".

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Окремо президент Сербії заявив, що під час переговорів порушувалась тема воєн в Україні та на Близькому Сході, і визнав, що Туск висловив побажання, аби Белград пртєднався до санкцій, накладених на Росію.

"Ми добре розуміємо, чому у нас різні погляди на відносини з Росією. Я ще більше ціную наше взаєморозуміння, коли йдеться про такі питання, як гуманітарна допомога Україні, а також те, що ми можемо обговорювати ситуацію на східному кордоні Польщі, Білорусі та Росії, маючи іноді різні позиції, але зі взаємною повагою і розумінням", – прокоментував Туск.

Зазначимо, що минулого тижня президент Сербії провів першу за майже два з половиною роки телефонну розмову з лідером РФ Владіміром Путіним.

Сербська сторона відмовляється підтримувати санкції ЄС проти Москви, але, за неофіційною інформацією, через посередників продає Україні зброю.

За оцінками, з повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році сербський експорт боєприпасів, які потрапили до України через третіх осіб, становить близько 800 млн євро.